Roma, Claudio Bisio e le celebrità, la storia regala emozioni al cinema

Un inno alla libertà e momenti di riflessione attraverso il mondo della celluloide. Anteprima dai temi importanti e tristemente attuali al cinema Moderno: si presenta “L’ultima volta che siamo stati bambini”, tratto dall’omonimo romanzo di Fabio Bartolomei, su una delle pagine più oscure della storia mondiale: la Shoah. Ed è folla di amici, curiosi e vip per il debutto alla regia di Claudio Bisio, che agli ospiti si mostra emozionato ed entusiasta nella sua insolita veste. Tra le prime ad arrivare all’happening d’eccezione la bella Nicole Grimaudo, che cattura gli sguardi in jeans e blusa chiara, e Marianna Fontana, in mise griffata, tra le protagoniste del movie.

E appare un nutrito gruppo di registi con Cinzia Th Torrini, scortata dal marito Ralph Palka, Riccardo Milani e Fausto Brizzi. Seguono il cantautore Pivio con la moglie attrice Carmen Giardina, gli scrittori Gianrico Carofiglio e Francesco Piccolo. Ci sono gli attori Sveva Alviti, Stefania Barca e Roberto Lipari. Ecco Maddalena, Giampaolo e Rossana Letta. Si prosegue con il Prefetto di Roma Lamberto Giannini e Miguel Gotor, assessore alla Cultura di Roma Capitale. E visto il tema dello script, in rappresentanza della Comunità ebraica di Roma c’è Ruth Dureghello.

Si prende posto in sala.

I suoi amici decidono di andare in missione per convincere i tedeschi a liberarlo. E sulle loro tracce ci sono due adulti, Agnese (Marianna Fontana), suora dell’orfanotrofio in cui vive Vanda, e Vittorio (Federico Cesari), fratello di Italo. Inizia così un viaggio quasi favolistico. Ed è scroscio di applausi a fine spettacolo. E congratulazioni e selfie con il cast, per l’intensa interpretazione.