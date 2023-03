A Cinecittà World attrazioni in cielo per sognare

Quando divertimento fa rima con solidarietà. In concomitanza con l’arrivo imminente della primavera Cinecittà World ha aperto ufficialmente la stagione e ha scelto di farlo maniera speciale. Una Festa del Papà che ha avuto un importante risvolto sociale grazie a una raccolta fondi per sostenere il ‘Progetto Accoglienza’ della Fondazione Bambino Gesù, l’Ospedale pediatrico della Capitale in occasione anche del suo 154esimo anniversario. Un aiuto concreto che garantisce sostegno e assistenza alle famiglie dei piccoli pazienti costretti a una lunga degenza presso il nosocomio provenienti dall’Italia e dai Paesi più disagiati del mondo. Cinecittà World, da sempre vicina ai temi sociali, ha devoluto il 50% dei proventi della giornata a questo importante progetto. Tanti i personaggi dello spettacolo che hanno abbracciato la causa di “I Love Papà”. Tra i testimonial d’eccezione: Emanuela Aureli, il mago Casanova, Kaspar Capparoni, Anna Falchi, Claudia Gerini, Max Giusti, Ezio Greggio, Enrico Papi, Sebastiano Somma, Ilaria Spada, Emanuela Tittocchia e Gianmarco Tognazzi. Particolarmente soddisfatto, l’amministratore delegato del parco divertimento, Stefano Cigarini, che ha accolto il segretario della Fondazione, Francesco Avallone e i vip arrivati, in compagnia dei loro cari, sia per dare il loro sostegno all’importante evento, ma anche per trascorrere una giornata fra risate e spensieratezza. Come ha fatto Enzo Paolo Turci che, orfano della sua compagna di vita Carmen Russo, ne ha approfittato per spupazzarsi la figlia Maria. I due hanno preso posto anche Nell’Arena Stunt Motori per godersi lo spettacolo ispirato alla saga di Fast & Furious, tra acrobazie, testacoda e scene d’azione mozzafiato. Accanto a loro anche due volti tv particolarmente apprezzati per bellezza e simpatia, Roberta Ammendola, anche lei con prole al seguito, e Metis Di Meo che si sono concesse sorridenti al flash del fotografo Fazio Gardini. Ha preferito, invece, scattarsi selfie ricordo l’attore Vincenzo Bocciarelli, mentre la sua collega Angelica Massera si è dovuta “difendere” dall’assalto di alcuni centurioni dell’antica Roma. Altri, infine, come Nadia Bengala, Marco Vivio, Andrea Della Cioppa e la voce radiofonica Francesco Lancia non si sono persi una delle tante premiere cinematografiche che segneranno la stagione 2023 del Parco: ieri in programma l’anteprima Italiana del film “Dungeons & Dragons.