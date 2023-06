Roma, tre borse di studio per rendere onore al merito: la serata di premiazione presso la Casa dell'Aviatore

Tre borse di studio, una da 3mila euro e due da 2mila, per rendere onore al merito. Serata importante a Roma, presso la Casa dell'Aviatore, nel corso della quale il Presidente della Fondazione Omero Ranelletti (uno dei fondatori del Rotary Club di Roma nel 1925) del Distretto 2080 Rotary International Gabriele Andria, presenti il Governatore del Distretto 2080 Guido Franceschetti, il Governatore Eletto del Distretto 2080 Maria Carla Ciccioriccio, Il Past Governor del Distretto 2080 Giorgio Di Raimondo, la Past Governor del Distretto 2080 Daniela Tranquilli, ha consegnato a tre giovani laureati in Medicina e Chirurgia i premi: Marco Di Francesco dell'Università del Sacro Cuore di Roma, con una tesi sulla Distrofia muscolare di Duchenne, ha ottenuto il primo posto, mentre il secondo ex-aequo è andato a Lorenza Anedda dell'Università degli studi di Cagliari, con una tesi sull'Atrofia muscolare spinale, e a Giada Gamboni dell'Università degli studi di Sassari, con una tesi sull'AADC deficiency. Tutte patologie rare che, grazie anche a questi lavori, cercano di trovare risposte adeguate.

La serata

A presiedere la Commissione valutatrice l'ex Magnifico Rettore dell'Università Sapienza di Roma, Eugenio Gaudio: "Premiare il valore -ha spiegato Gaudio- è sempre più importante. Un segno di attenzione verso quelle intelligenze che rappresentano il futuro del nostro Paese in termini di innovazione e ricerca". Alla conviviale Interclub, presieduta da Alessandro Scaletti del Rotary Club di Roma, hanno partecipato il presidente del Roma Est, Italo De Vitis, il presidente del Roma Acquasanta Francesco Miscioscia, il presidente del Roma Nord Ovest ,Francesco Davola, il vicepresidente del Roma Sud, Marco Forcella. "Questa sera -ha affermato Gabriele Andria- abbiamo centrato una delle nostre missioni: aiutare le nuove generazioni ad affermarsi e dare loro la speranza di potersi affermare nel nostro Paese".

"Iniziative come queste -ha aggiunto Guido Franceschetti- fanno bene al cuore.

Danno seguito a uno dei valori principali che ci contraddistingue: migliorare la vita dei più deboli". "É di certo debole -ha concluso Alessandro Scaletti- chi viene colpito da una patologia rara. Uno tsunami che travolge ovviamente il diretto interessato e le loro famiglie. Il Rotary, in questo caso tramite la Fondazione Omero Ranelletti, è orgoglioso di promuovere giovani talentuosi a perseverare in ricerche cosi importanti e di nessun interesse per la grande industria farmaceutica”.

Soddisfatti i neo laureati premiati che hanno vinto le borse di studio: "Siamo onorati di aver ricevuto il premio -hanno affermato- ma siamo anche contenti di aver potuto esporre a una platea così importante i nostri studi. Puntare sulla ricerca è fondamentale -hanno poi concluso- perché aiuta le persone a vivere meglio e a procedere in un percorso terapeutico capace di rendere più agevole, seppure fra mille difficoltà, la quotidianità".