Giovedì 13 Aprile 2023, 21:35

«Come se sparissi. Come se dentro avessi un fuoco. Come se volassi. Sono elettricità». La frase, da copione, è celebre. La pronuncia il giovanissimo Billy Elliot per condensare la sua passione per la danza. E chissà che non l’abbiano pensata anche i tanti bambini-ballerini che ieri sera hanno messo in scena il flash mob all’ingresso del Teatro Sistina per festeggiare il debutto del famoso musical “Billy Elliot”, nella nuova versione firmata da Massimo Romeo Piparo con Giulio Scarpati e Rossella Brescia. Tulle, scarpe da tip tap, calzamaglie e ciuffi al vento, la coreografia a sorpresa ha stregato (e divertito) il ricco parterre di celebrità.

Imperdibile, la prima al Sistina, sulle note leggendarie del Lago dei cigni. L’ha pensato anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano arrivato con la moglie Federica Corsini, accolto dal padrone di casa Romeo Piparo. Clima frizzante nel foyer per uno “struscio” continuo di vip. Si concedono ai flash, Rita dalla Chiesa, Eleonora Giorgi che scherza con Stefania Orlando. Attesa Maria Grazia Cucinotta.

Simpatia contagiosa per Lino Banfi e Max Giusti. Radiosa Barbara Bouchet. Autografi per Antonio Grosso e Stefano Masciarelli. Arrivano Anna Pettinelli, Stefano Pantano, Pino Ammendola, Jonis Bascir. Salutano i fan Pino Strabioli e Beppe Convertini. Prossimi al debutto di “Mamma Mia” Sabrina Marciano e Clayton Norcross. Tra registi e giornalisti, anche personalità delle istituzioni come Federico Mollicone e Guido Rasi.