Roma, torna l'Appia Run dopo 889 giorni, ma potrebbe essere l'ultima

Domenica 3 Ottobre 2021, 15:19

Torna dopo due anni e mezzo di limitazioni torna l'Appia Run in questa domenica 3 ottobre. Partenza alle ore 9.00 dallo Stadio delle Terme di Caracalla per una delle più prestigiose corse su strada dell’intero panorama podistico di Roma.

Organizzata da ACSI con la collaborazione di ACSI Italia Atletica e di ACSI Campidoglio Palatino, con il patrocinio del Comune di Roma Assessorato allo Sport, Regione Lazio, CONI e Fidal, la ROMA APPIA RUN è l’unica corsa al mondo a disputarsi su ben 5 pavimentazioni diverse: asfalto, sampietrino, basolato lavico, sterrato e per finire la pista dello Stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla.

APPROFONDIMENTI LATINA La Nuova Podistica Latina e le prove tecniche VIDEO Draghi al seggio elettorale del Liceo Mameli per votare

Lavori in autostrada: chiuso per una notte lo svincolo ​esterno di entrata della stazione Fiano Romano



«È stata una grande festa del running con il rientro alle competizioni di tanti appassionati podisti - le parole di Roberto De Benedittis, presidente di ACSI Italia Atletica e organizzatore della manifestazione -. Purtroppo però, a margine di una così bella giornata di sport siamo costretti a fare una valutazione più ampia e per questo diciamo che potremmo aver assistito all’ultima edizione della Roma Appia Run. I costi insopportabili a cui ci sottopone il Comune di Roma, che forse scambia lo sport per una mera attività commerciale, non ci permetteranno di continuare. Evidentemente le istituzioni locali non considerano i circa 105.000 atleti provenienti da ogni parte d’Italia e anche dal resto del mondo, che nel corso di queste 22 edizioni hanno partecipato alla nostra gara, un motivo di orgoglio e di interesse pubblico per la nostra città. E tutto questo, francamente, ci lascia perplessi. Facciamo un appello ai nuovi amministratori che i romani sceglieranno in queste settimane. Se volete veramente bene allo Sport, cambiate queste regole assurde che in nessun luogo d'Italia e d'Europa si applicano. Se manifestazioni come queste sono un problema per la città che ci venga detto con schiettezza e toglieremo il disturbo».

Draghi saluta con la mano dopo il voto al seggio del Liceo Mameli



Tornando al’aspetto agonistico, 2000 i runners che si sono presentati puntuali al via (alle ore 9.00 per la non competitiva di 4 km e alle 9.30 per la 13 km competitiva e non), non così tanti come nelle passate edizioni ma in numero giusto per ripartire in sicurezza. Ed infatti le iscrizioni erano sold out già diversi giorni fa.

A tagliare per primo il traguardo posto all’interno dello Stadio Nando Martellini alle Terme di caracalla è stato Stefano Ghenda della Trevisatletica, con il tempo di 44:36; alle sue spalle Danilo Martin del G.S. Bancari Romani con 45:11; e Matteo Noro della A.S.D. Piano Ma Arriviamo, sul terzo gradino del podio con 47:16. Tra le donne successo per Angelina Cavaleri della Podistica Solidarietà che ha fermato il cronometro sui 55:51; seconda Stefania Gabrielli della ASD Atletica La Sbarra con 56:14; terza Lucia D’Ignazio del G.S. Avezzano con 56:18.