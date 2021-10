La Nuova Podistica Latina e le prove tecniche di ripartenza dopo il Covid. Molena: «La voglia di gareggiare prevale su tutto»

Sabato 2 Ottobre 2021, 17:39

«Nonostante i rigidi protocolli anti-Covid da rispettare da parte degli organizzatori e dagli atleti, e i comprensibili timori dovuti all’emergenza sanitaria, la voglia di riprendere a gareggiare e correre prevale su tutto». Emanuele Molena, dirigente della storica società Nuova Podistica Latina, da anni impegnata nel capoluogo per la promozione del running, analizza così il momento che gli appassionati delle corse podistiche stanno attraversando in questa fase di ripartenza.

«Nonostante le difficoltà economiche dovute allo stop forzato di un anno e mezzo di tutte le attività, come società abbiamo sempre tenuto viva la fiamma della passione per questo sport e abbiamo promosso periodici e costanti allenamenti di gruppo, cercando di coinvolgere i nostri iscritti, e in un periodo così difficile siamo riusciti ad attrarre neofiti della corsa che, stanchi e provati dal lungo lockdown, hanno deciso di alzarsi dal divano ed unirsi a noi - ha aggiunto Molena - Abbiamo organizzato addirittura delle maratone “fatte in casa”, ovviamente sempre con la massima attenzione e nel rispetto delle norme vigenti, dando importanza oltre che all’aspetto fisico anche a quello sociale, fortemente minato in questo periodo».

La Nuova Podistica Latina è pronta a tornare protagonista nel panorama sportivo, partecipando alle numerose competizioni in programma, nonché con l’organizzazione della ormai celebre “Circeo Run”, che si svolgerà a maggio nel meraviglioso borgo di San Felice Circeo. «Sarà un'edizione superlativa e stiamo già lavorando a un nuovo progetto in cui verranno coinvolti personaggi sportivi di spicco al livello mondiale» conclude Molena.

Come squadra, la Nuova Podistica Latina, parteciperà alla “Paestum Marathon” del 7 novembre prossimo con un pullmann con più di cinquanta atleti e famigliari al seguito, partirà dal capoluogo per colorare d’arancio le strade della città di Paestum e del suo suggestivo parco archeologico.

«L’aspetto culturale è tenuto sempre in grande considerazione quando pianifichiamo le trasferte di società - ci tiene a precisare il Presidente Enrico Di Gregorio - Oltre alla gara infatti, i partecipanti potranno godere della visita guidata alle aree archeologiche di Paestum e Velia, un sito senza dubbio tra i più belli e ricchi di storia d’Italia».

La Nuova Podistica Latina ad oggi conta circa cento iscritti e da molti anni lavora per promuovere l’attività sportiva ed il territorio, anche attraverso il turismo sportivo, considerato un importante volano per l’economia locale.