Lunedì 8 Aprile 2024, 06:42

Una manciata di ore, un centinaio di persone costrette a uscire dalle proprie case a causa delle fiamme, di cui, almeno la metà non ha potuto farvi rientro per l'inagibilità del palazzo. Due tragedie sfiorate, quella dello scorso sabato sera in via Guido Figliolini, in zona Don Bosco, e quella più grave, dopo poche ore, nella notte, in via Mario Vinciguerra, a Trigoria.

Era circa mezzanotte di ieri quando i vigili del fuoco hanno ricevuto la prima chiamata in via Vinciguerra, nella periferia sud della Capitale, dove era scoppiato un incendio al secondo piano del civico 550. Spento il rogo, gli inquilini si erano rimessi a dormire tranquilli. Mai avrebbero potuto immaginare che il peggio dovesse ancora arrivare e che di lì a poco sarebbero rimasti senza casa. Passate poche ore, intorno alle 3 di notte, le fiamme sono tornate ad ardere, questa volta in maniera ben più violenta, divampando da uno dei garage. Il fuoco ha quindi avuto il tempo di espandersi prima che i residenti potessero accorgersene. Allertati dal forte odore di fumo hanno iniziato ad abbandonare le proprie abitazioni, riuscendo tutti ad uscire illesi, tranne un uomo anziano che per le esalazioni è stato portato con il 118 nel vicino Campus Biomedico. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi ma è stato ricoverato per essere tenuto sotto osservazione. Gli altri condomini - una cinquantina - sono rimasti però momentaneamente senza casa. «Abbiamo vissuto un incubo, c'era gente che urlava "brucia tutto", siamo dovuti scappare nel cuore della notte», raccontano alcuni residenti. A causa dei danni provocati dall'incendio, che sembra essersi scatenato per un corto circuito anche se le indagini sono ancora in corso, la palazzina è stata dichiarata inagibile e le persone hanno trovato riparo a casa di parenti o in sistemazioni messe a disposizione dal Comune.Poche ore prima l'incubo è stato vissuto dai residenti di un condominio di via Figliolini, in zona Don Bosco.Erano da poco passate le 20 quando, probabilmente a causa di un corto circuito di un congelatore posto al secondo piano di una palazzina di sette, le fiamme hanno iniziato a espandersi.Ad accorgersi del forte odore di fumo un condomino che stava rientrando in casa. È stato lui il primo a dare l'allarme, bussando porta a porta ai residenti per farli uscire. All'arrivo delle squadre di soccorso le persone erano già tutte in strada, l'incendio è stato domato e in poco tempo tutti i condomini sono potuti tornare nelle proprie abitazioni. I danni causati dal rogo non sono stati infatti seri come quelli riportati dal palazzo di Trigoria.In entrambi i casi è intervenuta la polizia che ha chiuso al traffico la strada e prestato aiuto ai cittadini impauriti, molti dei quali scesi in strada in pigiama.Fatti che arrivano in concomitanza con l'allarme lanciato dai sindacati dei vigili del fuoco sulla mancanza di risorse per poter domare tempestivamente gli incendi e salvare così le vite dei cittadini.Non molto lontano, nell'area pedonale di via Flavio Stilicone, intorno alle 23 dello scorso venerdì era scattato l'allarme per un incendio all'interno di un negozio di forniture per parrucchieri. I passanti, preoccupati per aver visto all'interno delle vetrine del locale parecchio fumo, hanno chiamato i soccorsi. Nel giro di pochi muniti sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e la situazione è tornata alla normalità. Da un primo sopralluogo i soccorritori hanno accertato che si era trattato con ogni probabilità di un corto circuito provocato da una doppia presa.Federica Pozzi