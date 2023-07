Giovedì 13 Luglio 2023, 06:45

La Formula E torna nella Capitale in versione estiva. Sabato e domenica spettacolo assicurato per l'Hankook Rome E-Prix all'Eur, una doppia tappa decisiva per il campionato riservato alle monoposto elettriche. A Roma si disputeranno, dunque, le gare 13 e 14 della stagione 9, subito prima del gran finale di Londra che si terrà il 29 e il 30 luglio. L'evento è stato presentato ieri dal sindaco Roberto Gualtieri, dall'assessore ai Grandi eventi e sport, Alessandro Onorato, dal presidente e fondatore di Formula E Alejandro Agag e dalla direttrice della sostenibilità di Formula E Julia Pallè.

IL TRACCIATO

Il tracciato rispetto alle precedenti kermesse non cambia. Anche quest'anno le due tappe si terranno sul circuito cittadino dell'Eur, considerato tra i più "divertenti" dell'intero campionato. Nuovi e vecchi team e piloti si sfideranno a bordo della nuova Gen 3, la monoposto elettrica più veloce, leggera ed efficiente mai costruita, che ha debuttato in Formula E proprio in questa stagione. Altra grande novità è il ritorno alle corse di Maserati, che disputerà la sua prima gara in casa, a distanza di 60 anni dall'ultima volta.

Già nei giorni scorsi la viabilità e il servizio di trasporto pubblico all'Eur hanno subito delle modifiche per permettere agli organizzatori di allestire il circuito. Ma da stasera alle 20,30 fino alle 5,30 di lunedì scatterà la fase più impattante. In questo periodo sarà vietato il transito veicolare all'interno del cosiddetto "anello verde" che si estenderà da viale del Pattinaggio a viale Asia. Nelle stesse giornate, via Cristoforo Colombo sarà chiusa al traffico nel tratto dell'Eur, tra via Laurentina e viale America. In direzione del Grande raccordo anulare sarà possibile svoltare su via Laurentina o proseguire in direzione del viadotto della Magliana e viale Egeo. Verso il centro, invece, il traffico veicolare sarà deviato, a partire da piazzale Venticinque Marzo, su viale dell'Oceano Atlantico e via Laurentina. In determinate aree l'accesso pedonale sarà consentito solo a chi è dotato di pass o biglietto (info: localbusiness@romeeprix.com). Domani sono previste le chiusure dell'uscita Pontina del Gra per le sole rampe in direzione Eur (dalle prime ore della mattina fino alle 12.00 o comunque fino a cessata esigenza). Sempre da questa sera fino al 16 luglio, compreso il servizio notturno fino alle 5.30 di lunedì, ci saranno deviazioni per le linee bus 30, 714, 170, 791, nMB, nME sia in direzione Gra che Centro. Per ovviare ai disagi, gli automobilisti potranno percorrere percorsi alternativi utilizzando la Roma-Fiumicino, la via Ostiense, la via del Mare, la Laurentina e l'Ardeatina. Occhio al traffico prima di mettersi in rotta verso le località della costa.

Intanto, sale l'attesa per l'evento sportivo. «Il ritorno della Formula E racchiude l'occasione di lanciare un importante messaggio di sostenibilità ambientale - ha commentato Gualtieri - come testimonianza concreta e spettacolare di come la tutela del nostro pianeta e l'evoluzione tecnologica possano rappresentare una alternativa di sviluppo». Per l'assessore Onorato, la kermesse si conferma «una vetrina straordinaria per Roma: un grande evento internazionale di sport seguito da milioni di appassionati». L'indotto economico della Formula E nella Città Eterna è stato stimato dall'assessorato in oltre 70 milioni di euro per 40 milioni di telespettatori da circa 180 paesi del mondo. Un indotto che i romani del quadrante Sud e del X Municipio che nella Colombo hanno via d'accesso principale al Centro della città, si augurano venga impiegato anche per migliorare i collegamenti e mettere in sicurezza l'arteria, tra le più pericolose di Roma.