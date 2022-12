Sabato 17 Dicembre 2022, 07:23

Era uno dei 30mila alberi curati la scorsa estate contro la cocciniglia, il pericoloso parassita che sta attaccando i pini di Roma. Quindi sarebbero state le abbondanti piogge delle ultime ore a far crollare l'albero di 18 metri lungo le due carreggiate della via Cristoforo Colombo ieri mattina. Uno schianto, avvenuto all'altezza di via Laurentina intorno alle 12,30 e che ha seminato panico e paura. Solo per un caso fortuito nessuno è rimasto ferito. Ma una macchina, una Peugeot 308, è rimasta incastrata.

LA DINAMICA

Illeso l'automobilista: «Stavo guidando e all'improvviso ho visto quel pino crollare. Non ho potuto fare nulla, per fortuna avevo appena passato il punto critico» ha poi riferito l'uomo, un 57enne romano, agli agenti dei vigili urbani del gruppo Tintoretto intervenuti sul posto. «Stavo procedendo quando all'improvviso ho visto quel pino venire giù» racconta Ludovica Franceschini, un'automobilista in transito sulla Colombo ieri al momento del crollo: «Il semaforo era rosso, ecco perché nessuno è finito sotto il tronco: se fosse scattato il verde appena qualche secondo prima, sarebbe stata una strage».

Per consentire alle squadre di vigili del Fuoco di procedere con la rimozione del grosso tronco, è stato necessario chiudere la strada: sono state interdette al traffico le corsie centrali in entrambe le direzioni di marcia, il traffico è stato deviato dagli agenti del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale e l'ausilio dei caschi bianchi dell'Eur, sulle laterali con inevitabili ripercussioni alla normale viabilità. In tutto il quadrante si sono registrati ingorghi e rallentamenti. Le operazioni di messa in sicurezza sono andate avanti per tutto il pomeriggio e solo intorno alle 18,30 la situazione è rientrata nella norma.

LE INDAGINI

Sul posto sono intervenute anche le squadre del servizio giardini che nelle prossime ore dovranno eseguire accertamenti sulla pianta. «Ad un primo esame il pino caduto non presentava problemi di salute o malformazioni» precisa l'assessorato all'Agricoltura e Ambiente che precisa: «La potatura del secco dei pini della Colombo nel tratto interessato era stata già programmata tra gennaio e marzo del prossimo anno, le ragioni della caduta possono essere individuate nella copiosissima pioggia delle ultime ore, che ha ammorbidito il terreno alla base del tronco e insieme al forte vento può aver compromesso la stabilità del pino fino a causarne il crollo». Ulteriori accertamenti verranno eseguiti sul terreno dove l'albero è venuto giù.

I LAVORI

Mentre già da oggi si procederà con i lavori di ripristino del marciapiede, gravemente danneggiato. E sul guardrail, nel punto in cui il tronco si è schiantato. Tecnici e periti nei prossimi giorni valuteranno dunque anche le entità dei danni.