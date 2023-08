Roma, cagnolina scomparsa in zona Divino Amore: intervengono decine di volontari, ricompensa per chi la trova e la riporta a casa

E’ da venerdì sera alle 21 che della piccola Toffee non si ha nessuna traccia. Una cucciola di 3 mesi e mezzo che pesa appena 2,7 chili, scomparsa in pochi minuti da un giardino in via del Fosso di Fioranello 35 (zona Ardeatina/Divino Amore) a Roma. Giocava con l’altra cagnolina di famiglia Cookie, probabilmente è riuscita uscire perchè piccolina da un buco nella rete. La famiglia si è resa conto subito della sua sparizione, perchè l'altra cagnolina è rientrata in casa senza di lei e Toffee non se ne separava mai. Il giardino è recintato, l'unico punto da dove potrebbe essere riuscita ad uscire è sotto ad un cactus scavando e poi arrivando in strada e in un parcheggio illuminato vicino e lì qualcuno potrebbe averla presa. Toffee è microchippata e indossava un collarino con medaglietta con i numeri di telefono. La famiglia (Alberto e Olga) ha fatto intervenire per tre giorni decine di volontari e famigliari, è arrivato Bull un cane molecolare dei “I nasi Volanti” di Giovanni Buttà da la Spezia, (fanno parte dei Noras, Nucleo operativo ricerca animali scomparsi). La sua famiglia è disperata, in caso di ritrovamento o avvistamento contattare subito il 331.3982055.

Scarpe, bici, fedi nuziali e anche un tanga: tra gli oggetti smarriti pure gli animali

«Il cane molecolare perde le tracce appena arrivato nel parcheggio Parking Blu ,ipotesi che qualcuno possa averla prelevata e portata via in macchina» sottolinea il conduttore di Bull.

Era in adozione da circa un mese e mezzo - dice Emanuele Bignami delle Lega Nazionale della Lega del cane di Ostia - e in pochissimi minuti venerdì sera è scomparsa, vorremmo dire a tutti che come Associazione siamo disposti a dare una ricompensa a chiunque la riporti, i conduttori dei Nasi volanti, i cani molecolari, ci hanno detto che secondo loro è stata prelevata quando è arrivata in strada o meglio nel parcheggio adiacente, allora in questo caso chi l’ha presa o no ha intenzione di restituirla perchè ha medaglietta e microchip e chiunque poteva chiamare oppure perdendola ne è priva ma ha ancora il microchip». Disperati i loro padroni Alberto e Olga: «Toffee è arrivata a Muratella a pochi giorni (si chiamava Nanà e faceva parte di una cucciolata con le sorelline Lizzy,e Trilly, provenienti, dal campo rom di via di Salone a Roma) - dice Alberto il proprietario - Emanuela della Lega del Cane l’ha svezzata e se ne è presa cura fino a un mese e mezzo fa quando abbiamo deciso di adottarla era inseparabile da Cookie e quella sera appena l’abbiamo vista sola abbiamo capito che qualcosa non andava, ci siamo allarmati e abbiamo cominciata a cercarla. Bull il cane molecolare ha fatto due volte lo stesso percorso dal campo e uscito in strada in via di Fioranello si è diretto al parcheggio dell’Aeroporto di Ciampino Parking Blu e lì il cane ha perso le tracce per molte volte, si presume che qualcuno l’abbia vista nel parcheggio illuminato e l’abbia porta via in macchina, siamo disposti a dare una ricompensa perchè ci teniamo in particolare modo ormai ci siamo affezzionati».

Un ultimo appello è quello della Lega Nazionale per la difesa del Cane della sezione di Ostia della presidentessa Emanuela Bignami: «E’ importantissimo che chi l’abbia trovata e presa per errore la restituisca appena possibile, se la medaglietta si sia staccata non è un problema, i proprietari e l’associazione sono disposti a dare una ricompensa, ripeto anche in forma anonima». Per info contattare il 331.3982055 o scrivere alla legadelcaneostia@gmail.com