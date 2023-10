Spari al Prenestino, ferito ragazzo: era stato arrestato in un blitz contro il clan Longo a Tor Bella Monaca

Tre spari da una pistola di piccolo calibro: due lo hanno raggiunto al fianco sinistro, uno al polpaccio. È finito in terra T.E. 26enne già noto alle forze dell’ordine perché arrestato dai carabinieri nel corso di un’ampia operazione a Tor Bella Monaca contro il clan Longo che portò all’arresto di 51 persone.

Spari al Prenestino, 26enne ferito

Il ferito, trasportato poi all’ospedale Vannini, non è in pericolo di vita. Era con due amici quando è stato colpito in via Luigi Gadola, al Prenestino. Al momento non avrebbe fornito alcun elemento utile alle indagini. I carabinieri stanno operando anche alla ricerca di eventuali telecamere. Di certo, il ferimento di questa mattina, a pochi minuti dall’alba, non è legato a quanto accaduto ieri sulla via Flaminia dove un albanese di 43 anni ha colpito un 42enne italiano.