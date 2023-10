Maxi blitz a Tor Bella Monaca, dalle armi alla droga: 27 arresti

Accertamenti, perquisizioni e arresti: maxi blitz a Tor Bella Monaca. Questa mattina all’alba è scattata l’operazione di polizia e carabinieri coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della procura di Roma. Un blitz contro i vertici di una delle più grandi piazze di spaccio di Roma e d'Italia.

Gli arresti

Coordinata dal procuratore capo Francesco Lo Voi e la procuratrice aggiunta Ilario Calò, sono 27 gli arresti - di cui 24 in carcere e 3 ai domiciliari - eseguiti dalle forze dell'ordine. Le accuse a vario titolo, vanno dall’associazione finalizzata al narcotraffico, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, ricettazione, detenzione e porto di armi da sparo, lesioni aggravate dal metodo mafioso e tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso per fatti avvenuti nel quartiere di Tor Bella Monaca. L'attività investigativa ha permesso di effettuare più di 30 arresti in flagranza di reato che hanno portato al sequestro complessivo di più di 1300 involucri di cocaina, nonché hashish, marijuana ed eroina. Nel corso dei numerosi interventi effettuati sulla piazza di spaccio sono state sequestrate anche delle armi da fuoco.

Dalla contabilità sequestrata e dagli esiti delle attività tecniche è stato documentato che la piazza di spaccio delle ‘Palme’, attiva sull'arco delle 24 ore, generava, all'epoca delle indagini, introiti illeciti pari a 250mila euro al mese.