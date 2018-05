Roma, open day magistrale e post laurea all'università di Tor Vergata

Vieni a scoprire i corsi post laurea che offre #Unitorvergata, prenotati online su www.form.uniroma2.it



Giovedì 7 giugno, dalle 14 alle 18, si svolgerà in via Columbia 2 presso la Facoltà di Economia, l'Open Day Magistrale e Post laurea, cui il Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media - di cui Il Messaggero e’ partner - aderisce.



L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", offre percorsi formativi post laurea in tutte le discipline con 55 corsi di laurea magistrale (49 corsi di laurea magistrale e 6 magistrale a ciclo unico), 118 master (45 di I livello e 73 di II livello), 13 corsi di perfezionamento, 32 corsi di dottorato. Per la prima volta insieme, tutti i rappresentanti di tutti i corsi il 7 giugno presenteranno e risponderanno alle domande dei futuri studenti.



Alle 14 è prevista la Tavola Rotonda "Formazione post laurea e nuovi scenari occupazionali", a cui parteciperanno esponenti del mondo del lavoro e di aziende partner dell’Ateneo tra i quali Vodafone, Nexive e Federalberghi. Per tutta la durata dell’evento saranno presenti punti informativi sui Corsi di Laurea Magistrale, Master universitari, Corsi di perfezionamento e Dottorati di ricerca e sui servizi offerti dall’Ateneo, tra cui “Stage e Placement”, “Erasmus Traineeship”, “Bandi, ammissioni e contributi universitari”, “Alloggi”, “CARIS” e “Double Degree” Chi avesse bisogno di alloggio perché fuorisede tra i partecipanti e gli accompagnatori alla giornata avranno la possibilità di alloggiare presso CampusX di “Tor Vergata”, a tariffe vantaggiose.

Per informazioni: info@orientamento.uniroma2.it www.uniroma2.it

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:38



© RIPRODUZIONE RISERVATA