I furbetti della Ztl, contromano o con il portabagagli aperto: così gli indisciplinati eludono le telecamere

La fantasia dei romani (e non solo) usata per eludere i varchi della Ztl non conosce freni. C'è chi copre la targa con un asciugamano, chi la nasconde con un giubbotto oppure chi aggancia un portachiavi sulla targa per alterarne le cifre. In passato c'è stato persino chi, chiuso nel vano di un furgone, ha spalancato le portiere al passaggio per impedire alle telecamere di inquadrare la targa. L'ultimo furbetto gli agenti del I Gruppo Trevi l'hanno pizzicato ieri mattina all'accesso di Santa Maria Maggiore: passava contromano sulla sua Fiat 500 convinto di farla franca, invece gli agenti in borghese lo hanno fermato, gli hanno ritirato la patente, elevato una sanzione di 1200 euro e denunciato per truffa.LEGGI ANCHE Ztl, arriva la stretta: pena fino a tre anni per chi beffa i varchi SENZA REMOREI controlli ai varchi sono stati rafforzati dopo le anomalie registrate dagli occhi elettronici e segnalate ai vigili. In pratica, le telecamere non riuscivano a mettere a fuoco le targhe dei veicoli in entrata, fantasmi. Soprattutto in via Urbana, via Depretis e in Passeggiata di Ripetta. Ma gli indisciplinati ora, con la contestazione anche dell'articolo 490 del codice penale, ossia dell'occultamento di atti pubblici al fine di ottenere un vantaggio personale, rischiano condanne fino a tre anni. L'altro giorno, per esempio, al varco di via Urbana una ucraina di 49 anni è stata sorpresa a passare sotto la telecamera con il portabagagli della Smart alzato: in questo modo è stato impossibile per l'obiettivo fissare la targa. Però il trucco non è sfuggito ai vigili che le hanno contestato anche l'art. 490. Così come è stata denunciata la 41enne di Morlupo sorpresa mentre celava la targa con una busta della spesa. Chissà quante volte, infine, avevano usato il trucco dell'asciugamano, gli operai di una ditta edile: il passeggero, prima del varco, è sceso e ha nascosto la targa con il telo. I due sono stati denunciati in concorso e il mezzo sottoposto a fermo: l'autista guidava con il foglio rosa.