Ztl, arriva la stretta: pena fino a tre anni per chi beffa i varchi

Pugno duro della Polizia locale contro i furbetti della Ztl. Chi nasconderà del tutto o parzialmente la targa del proprio veicolo per sfuggire alle telecamere dei trentacinque varchi elettronici della città (e dunque alle contravvenzioni) ora verrà denunciato penalmente, non solo per truffa, ma anche per occultamento di atti pubblici secondo l’articolo 490 del codice penale. Vale a dire che automobilisti, Ncc o “padroncini” indisciplinati che pensavano finora di cavarsela - sempre se scoperti - con un semplice verbale e qualche euro da pagare, rischieranno invece di vedersi punire dal giudice con condanne che vanno fino ai tre anni di carcere. Il cumulo di reati contestati, se la condotta dei “furbetti della Ztl” sarà ritenuta dal magistrato grave o recidiva, farà infatti salire l’asticella delle punizioni. Insomma, “bucare” la Ztl di Roma non sarà più un gioco da ragazzi, da derubricare a una “bravata” e costerà molto anche solo in termini di spese legali per affrontare i processi.LE GIUSTIFICAZIONINe sa qualcosa una 41enne di Morlupo che martedì mattina è stata pizzicata dagli agenti in borghese del I Gruppo ex Trevi a passare il varco di Passeggiata di Ripetta a bordo della sua Smart con targa manomessa. Come? La donna è scesa dal veicolo e ha appeso al tergicristallo posteriore una grossa busta della spesa fino a occultare la targa. Oltrepassata la telecamera, si è accostata, è scesa e l’ha tolta. Ma ecco i vigili urbani passare all’azione: «Lavoro in Centro, andavo di fretta, l’ho fatto solo questa volta», ha provato a giustificarsi. Per lei, come per un’altra decina di “furbi” pizzicati nelle ultime settimane dalla speciale task-force della Municipale, è scattata la doppia denuncia. A suo carico sono emerse una trentina di multe emesse nell’ultimo anno per sosta non autorizzata nella Ztl e strisce blu non pagate.MILLE INFRAZIONI AL GIORNODal lunedì al venerdì transitano in media 55mila veicoli nelle Ztl cittadine. Solo nel mese di settembre i varchi hanno individuato 29mila infrazioni da elevare, quasi mille al giorno, con un record di passaggi non autorizzati al varco di via del Teatro di Marcello (7.397), seguito da via nazionale (4.232) , via Torino (3.139) e via Zanardelli (3.115). Dall’inizio dell’anno la Polizia di Roma Capitale ha già inviato ben 323mila multe a chi ha varcato la zona a traffico limitato del Centro senza averne titolo. L’anno scorso, nello stesso periodo, erano state ventimila in più. Si tratta di veicoli che finiscono per ingolfare ulteriormente l’area del Centro sempre più a rischio sicurezza per pedoni, due ruote e ciclisti. Sempre da gennaio, infine, sono state 5.600 le multe comminate per ingresso irregolare nella Ztl di San Lorenzo, 25mila quelle nella Ztl di Trastevere, 10.700 quelle a Testaccio e circa 16.200 quelle per la Ztl dei Fori Imperiali. Un trend in calo rispetto al 2017 (ai Fori erano state 24mila, a Trastevere 28mila) e che Municipale e Campidoglio contano di scemare ancora anche attraverso la “stretta” del I Gruppo ai furbetti.