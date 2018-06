Malagrotta, nuove indagini per i tumori: anche Cerroni nel mirino

di Sara Menafra

La procura aveva mollato la presa, valutando che non ci fossero gli elementi sufficienti ad andare avanti. E invece ieri, a sorpresa, è stato il gip Massimo Battistini a disporre nuove indagini sulla discarica di Malagrotta, in relazione ad una serie di casi di tumore registrati a Roma, nella zona di Ponte Galeria, in prossimità delle discariche, nel periodo compreso tra il 2007 e il 2015. La procura aveva chiesto di archiviare le indagini su dodici persone, tra cui Manlio Cerroni, il legale rappresentante della E. Giovi,...