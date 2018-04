Roma, specialista truffa dello specchietto denunciato ad Acilia

Specialista nella truffa dello specchetto denunciato ad Acilia. I carabinieri hanno individuato un romano di 28 anni che ha tentato di mettere a segno l'ennesimo raggiro ai danni di un ignaro automobilista, individuato nella zona di Acilia. Dopo aver simulato il danneggiamento dello specchietto lato passeggero della propria auto, ha incolpato il cittadino in transito, a cui ha chiesto, a titolo di risarcimento «in via del tutto bonaria», 100 euro per evitare di dover presentare la denuncia all'assicurazione.L'automobilista, però, non è caduto nella trappola e si è rivolto immediatamente ai carabinieri a denunciare l'episodio. I militari hanno fatto visionare alla vittima una serie di foto, nelle quali ha riconosciuto, senza ombra di dubbio, il truffatore con cui aveva avuto a che fare. Nei confronti del 28enne, identificato dai carabinieri, è scattata la denuncia a piede libero per truffa.