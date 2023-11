Derubato in casa dopo la truffa dello specchietto: il ladro arrestato

Con la classica truffa dello specchietto è riuscito a raggirare un anziano di Torricella che è stato pure derubato in casa di altri soldi in cantanti. La vittima, un 84enne, in buonafede ha fatto entrare nella sua abitazione il malfattore. A seguito dell’attività d’indagine svolta dai carabinieri di Torricella, ieri, è stato arrestato su esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della procura un 30enne italiano senza fissa dimora accusato di truffa aggravata e furto in abitazione.

Sarebbe stato lui IL 16 agosto, mentre entrambi circolavano in auto a Teramo, a far credere all’anziano di avergli danneggiato lo specchietto della sua auto. Una truffa ormai collaudata e nota, in cui purtroppo l’84enne è caduto. Dopo aver fermato e fatto accostare l’anziano, il 30enne ha iniziato a sostenere che il danno provocato ammontava a 150 euro, ma per rimediare bonariamente si è fatto consegnare 60 euro quale parte di un asserito risarcimento.

Dopodiché lo ha convinto ad andare insieme a casa, a Torricella, e lì, approfittando della distrazione del proprietario, ha rubato altri 600 euro in contanti.

Le indagini dei carabinieri di Torricella, a cui la vittima si è subito rivolta con fiducia essendo residente nel piccolo comune alle porte del capoluogo, hanno permesso di raccogliere numerosi elementi di prova nei confronti del giovane indagato, nei cui confronti il gip ha accolto la misura in carcere. L’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Pisa, provincia dov’è stato localizzato e tratto in arresto dagli stessi militari.