Controlli a Trastevere, 3 arresti e 4 denunce: 13 giovani multati per violazione antialcol

Tre arresti e quattro denunce, oltre a varie sanzioni per violazione dell’ordinanza antialcol. È il bilancio dei controlli della scorsa notte dei carabinieri della Compagnia Trastevere, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato Lavoro, del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, del Nucleo Radiomobile e della Compagnia Speciale che hanno eseguito un minuzioso servizio anti-degrado e di prevenzione nei luoghi e locali della movida. Un 23enne del Gambia, senza occupazione e con precedenti, è stato rintracciato e bloccato dopo aver derubato una turista americana, 57enne, del suo I-phone che custodiva nella borsa. La vittima ha contattato i carabinieri riferendo di aver localizzato il suo telefono appena rubato con l’applicazione «trova il mio i-phone» e indicando il ladro, che percorreva il lungotevere all’altezza di piazza Trilussa. I militari lo hanno denunciato per furto. Nel corso delle operazioni d’identificazione, il 23enne è risultato colpito anche da un ordine di revoca della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G e la sostituzione con la detenzione in carcere, emesso il 16 maggio dal Tribunale Ordinario. L’uomo è stato portato in carcere a Regina Coeli.



Al Gianicolo, invece, i militari hanno sanzionato un 48enne, originario di Lecce, che sprovvisto di permessi e munito di patente di guida senza la prevista abilitazione, operava servizio di trasporto professionale, guidando una limousine, che trasportava otto clienti per una festa privata. I militari lo hanno contravvenzionato ed hanno eseguito un fermo amministrativo con affidamento in custodia dell’autovettura. Eseguiti anche controlli presso locali e attività commerciali: i gestori di due ristoranti, uno in vicolo del Bologna e uno in vicolo del Cinque sono stati sanzionati per oltre 4.000 euro poiché venivano rinvenuti, all’interno dei congelatori, preparati gastronomici impropriamente congelati e per mancanza di schede attestati formazione haccp, e prodotti ittici posti a scongelare all’interno di bacinelle piene d’acqua. Inoltre sono stati sequestrati e smaltiti 30 chili di alimenti privi di tracciabilità. E sempre durante i controlli i carabinieri hanno identificato e sanzionato 13 giovani che consumavano bevande alcoliche oltre l’orario consentito, violando l’ordinanza antialcol, hanno inoltre controllato 140 persone e eseguito accertamenti su 65 veicoli, elevando contravvenzioni al codice della strada e segnalando 20 persone all’Ufficio Territoriale del Governo, quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Domenica 24 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:43



