Roma, controlli a Trastevere: dieci persone multate perché sorprese a bere alcol in strada

Trastevere, movida sotto controllo da parte dei Carabinieri della Compagnia di Trastevere che anche ieri sera hanno effettuato un servizio ad hoc lungo i vicoli dello storico quartiere, arrestando, in particolare, due persone. In manette è finito uno spacciatore, un cittadino egiziano di 22 anni nella Capitale senza fissa dimora e con numerosi precedenti alle spalle, sorpreso mentre cedeva una dose di marijuana ad una persona. Per il 22enne sono scattate le manette mentre l’acquirente è stato segnalato come assuntore. A seguito della perquisizione personale i militari hanno rinvenuto e sequestrato una decina di dosi di marijuana e denaro contante ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio. Successivamente lo straniero è stato accompagnato in caserma, a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.



Nel corso di un controllo, in viale Trastevere, i militari hanno fermato un 24enne romano che, a seguito degli accertamenti è risultato essere gravato da un provvedimento restrittivo, emesso dal Tribunale ordinario di Roma per il reato di estorsione ed è stato condotto in carcere. I militari hanno posto particolare attenzione al rispetto delle prescrizioni imposte dall’Ordinanza “Anti-alcol” del Sindaco di Roma: in questo contesto sono state sanzionate ben 10 persone sorprese a bere alcolici o super-alcolici in bottiglie di vetro in strada, per un ammontare di 1500 euro. Sono state oltre 200 le persone controllate ed identificate nel corso della serata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA