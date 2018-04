Roma, anziana trovata morta in casa: il cadavere era lì da 15 giorni

di Marco De Risi

Macabra scoperta ieri notte in uno stabile di via Nicolò Tommaseo, nella parte alta di Trastevere. Un condomino ha sentito un cattivo odore provenire da un appartamento e ha chiamato i soccorsi. Polizia e vigili del fuoco hanno rotto la serratura e sono entrati: la proprietaria, un’anziana di 80 anni, è stata trovata cadavere in avanzato stato di decomposizione. Secondo il medico legale, la morte risalirebbe a circa 15 giorni fa. Quindi, in questo lasso di tempo, nessuno ha cercato la donna che è morta in totale solitudine.

La polizia scientifica ha effettuato un sopralluogo per stabilire le cause della morte. Non si tratta di omicidio: la porta d’ingresso era chiusa dall’interno, nessun mobile a soqquadro nell’abitazione. Il corpo della donna giaceva sul pavimento tra il comodino e il letto. Anche la posizione della salma fa ipotizzare una morte naturale. Comunque nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia per stabilire con esattezza la causa del decesso.

Venerdì 13 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:14



