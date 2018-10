Trastevere, pensionato viaggiava con un'ascia nel furgone: denunciato

Un pensionato romano di 60 anni, con precedenti, è stato controllato mentre era alla guida del suo furgone lungo viale Trastevere: durante l’ispezione del veicolo, la sorpresa. I carabinieri hanno rinvenuto un coltello di genere proibito di 31 cm. e di un’ascia con asta in ferro lunga 90 cm., motivo per cui l’uomo è stato denunciato a piede libero per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Lo stesso reato è stato contestato, poi, ad un imprenditore romano di 33 anni, incensurato, sorpreso mentre stava viaggiando a bordo della sua utilitaria in possesso di un coltello di 20 cm. © RIPRODUZIONE RISERVATA