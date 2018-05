Giovane morto vicino a Roma: ha ferita da arma da fuoco al collo

Un giovane di 25 anni è stato trovato morto nella notte in un'area di campagna a Castel Madama, vicino a Roma. L'uomo avrebbe una ferita d'arma da fuoco al collo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Tivoli e del nucleo investigativo di Frascati che indagano sulla vicenda. Gli investigatori stanno ascoltando in queste ore alcune persone in caserma per ricostruire con esattezza l'accaduto. Il corpo è stato trovato un quarto d'ora dopo la mezzanotte all'altezza di via Vicovaro, in località Saccomuro, sopra il fiume Aniene.





