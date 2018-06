Tivoli, ruba un'auto con dentro un cane e la vende per 50 euro a un romeno: arrestati

I Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme, coordinati dalla Compagnia di Tivoli e sotto l'egida della locale Procura della Repubblica, hanno arrestato per rapina un italiano di 54 anni già noto alle forze dell'ordine e un romeno di 29 anni, senza fissa dimora, con precedenti per ricettazione. In zona Castel Madama, il 54enne, dopo essere salito a bordo di una piccola utilitaria, lasciata parcheggiata per alcuni istanti dal proprietario, in strada, con le chiavi inserite e con il proprio cane seduto sui sedili posteriori, è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Il 54enne ha tentato anche di investire il proprietario del mezzo che lo aveva scoperto. Subito dopo la denuncia della vittima, i Carabinieri hanno attivato un dispositivo antirapina su tutto il territorio di competenza. Poco più tardi in località Setteville l'auto è stata intercettata con il romeno alla guida. I militari hanno scoperto che lo straniero l'aveva acquistata poco prima dall'italiano al prezzo di 50 euro. Le successive ricerche hanno permesso di rintracciare anche il 54enne, che è stato arrestato. L'auto rubata, con a bordo il piccolo cagnolino, è stata riconsegnata al legittimo proprietario mentre, i due sono stati arrestati e messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Tivoli che ha coordinato le indagini.

