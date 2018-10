Tennis & friends, c'è l'Aeronautica militare con medici militari, simulatore di volo ed elicottero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sarà anche l’Aeronautica Militare all’ottava edizione di “Tennis & friends”, l’evento a scopo sociale, nato per la prevenzione delle malattie tiroidee e metaboliche, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Gemelli. Nel villaggio della salute, allestito al Foro Italico di Roma, l’Arma Azzurra, il 13 e il 14 ottobre, renderà disponibili ufficiali medici e personale paramedico del Corpo Sanitario dell’Aeronautica Militare per offrire checkup gratuiti a favore dei cittadini nel settore dermatologico ed odontoiatrico. Per l’occasione sarà allestito anche uno stand informativo e sarà possibile provare l’ebrezza delle acrobazie in volo salendo a bordo del simulatore di volo del velivolo MB339, l’aereo Frecce Tricolori. All’’interno del villaggio allestito nella splendida cornice del Foro Italico sarà inoltre presente in mostra statica un elicottero del soccorso aereo HH139 del 15° Stormo, in configurazione MEDEVAC. L’equipaggio dell’elicottero sarà disponibile durante le giornate dell’evento per illustrare le peculiarità del mezzo e la grande versatilità in diversi impieghi operativi, tra cui appunto quello di ricerca e soccorso aereo. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato oltre 7.200 persone in pericolo di vita. Tra i maggiori interventi si annoverano quelli per il terremoto dell’Irpinia, le alluvioni di Sarno e Quindici e del Piemonte, il terremoto in Abruzzo, i naufragi della Costa Concordia, il soccorso alla Norman Atlantic, emergenza neve e alluvioni nel centro Italia.