Roma, strade killer: da Prati a Monteverde nuovi limiti a 30 all'ora

di Camilla Mozzetti

Tutti iniziò con le buche. Era inverno quando sulle strade di Roma spuntarono i cartelli con la riduzione dei limiti di velocità, decisi dall'amministrazione per motivi di sicurezza: 20, 30 e 50 chilometri orari planati sulle grandi arterie ma anche nelle strade di quartiere per scongiurare incidenti e tamponamenti. Ora, invece, è il tempo delle caditoie e degli alberi. C'è sempre un buon motivo per limitare la velocità sulle strade della Capitale tant'è vero che la fioritura dei cartelli...