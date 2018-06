I legali di Parnasi: «Per i pm nessuno stop al progetto dello stadio»

«I pubblici ministeri hanno assicurato - spiegano i penalisti di Luca Parnasi - che non ci sono elementi che possano bloccare la procedura per il nuovo stadio».​ È quanto emerge al termine di un incontro avvenuto oggi tra gli avvocati di Luca Parnasi, Emilio Ricci e Giorgio Tamburrini, e gli inquirenti titolari dell'inchiesta sulla struttura che dovrebbe sorgere a Tor di Valle. Il progetto per lo stadio, quindi, per i legali di Parnasi può andare avanti.

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:03



© RIPRODUZIONE RISERVATA