Stadio Roma, Colomban: «Presentai io Lanzalone a Grillo, poi Raggi lo appoggiò su tutto»

di Simone Canettieri

«Fui io a presentarlo a Grillo, all’inizio, appena arrivato in Comune. Ma poi conoscendolo bene posso dire che oggi non mi trovo davanti a una sorpresa: avevo capito che con Lanzalone avremmo rischiato un caso Marra bis. Per carità, molto intelligente e preparato, ma anche molto disinvolto. D’altronde l’onestà va praticata e non urlata. Non ci misi molto però a capire che non bisognava fidarsi troppo di lui. Virginia, no. La sindaca purtroppo, e per l’ennesima volta, è dovuta andare...