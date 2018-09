Roma, sospettato di duplice omicidio era ricercato dalle autorità filippine: arrestato 55enne

Arrestato dalla polizia un sospettato di duplice omicidio ricercato dalle Autorità filippine. È accusato di aver commesso un duplice omicidio in patria P.E.P., filippino di 55 anni.



Quando lo straniero si è presentato presso l’ Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, dove aveva presentato richiesta il rinnovo del permesso di soggiorno, gli agenti hanno scoperto che l’uomo era stato segnalato quale persona da ricercare, dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Rintracciato, il filippino, che di fatto abitava nella Capitale nella zona di Corso Trieste, è stato accompagnato negli uffici di polizia.



L’arresto c.d. “provvisorio” in attesa di estradizione, è stato eseguito grazie al mandato di cattura internazionale emesso dalle Autorità Filippine su richiesta del Tribunale di Vigan. L’uomo, dopo le procedura per l’identificazione, è stato accompagnato presso il carcere di Regina Coeli a disposizione della Corte di Appello.

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:20



