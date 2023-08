Spara e uccide la fidanzata (18 anni) incinta: il 21enne voleva che la sua ragazza abortisse. Dubbi sulla paternità del ragazzo

Un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver sparato e ucciso la sua fidanzata, Kaylin Fiengo: la 18enne era incinta. La donna e il bambino di cui era in dolce attesa sono morti. Il corpo della ragazza è stato ritrovato in un auto a Sanford, in Florida. La 18enne si era rifiutata di abortire, secondo quanto riportato dalla forze dell'ordine. Donovan Faison, 21 anni, è stato ammanettato martedì, dopo 10 mesi di indagini, per aver compiuto il duplice omicidio.

Giulia Tramontano, l'autopsia: Impagnatiello avvelenava lei e il feto da mesi con il topicida. La giovane è morta dissanguata

Cosa è successo

Fiengo aveva guidato a Coastline Park la notte dell'11 novembre per incontrare Faison, secondo la polizia. La stessa notte – dopo le 23 – è stata trovata morta, con una ferita d’arma da fuoco, sul sedile del conducente della sua auto parcheggiata. Un agente di polizia di Sanford che stava pattugliando il parco ha notato l'auto in un parcheggio. La coppia aveva avuto frequenti discussioni sulla gravidanza nelle settimane precedenti.

Le indagini

La polizia non ha confermato se Faison sia davvero il padre del nascituro ma hanno sottolineato che aveva anche un figlio di 1 anno di nome Ace. «Gli eventi di oggi arrivano dopo un lungo, quasi dieci mesi, di un’indagine approfondita» ha spiegato il capo della polizia Cecil Smith che poi continua: «I nostri investigatori hanno fatto in modo che ogni possibile frammento di prova fosse processato e analizzato al fine di consegnare l’assassino di Kaylin alla giustizia».