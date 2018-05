Roma, scontro tra auto e furgone: un ferito grave

Scontro all'alba di oggi a via Laurentina tra un furgone e un'auto, un ferito grave. Il conducente dell'auto, un macedone del 1970, ha avuto la peggio finendo in codice rosso al San Camillo. Al Sant'Eugenio, invece, in codice verde il conducente del furgone. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente.

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:41



