Roma, voragine a piazza Bologna: strada chiusa e bus deviati

Strada ancora chiusa per voragine. «Nella zona di piazza Bologna, a via Lorenzo il Magnifico, la strada resta chiusa per una voragine fra via Stamira e piazza Bologna in direzione di quest'ultima.

Per i mezzi pesanti, strada chiusa in entrambe le direzioni. Sono deviate le linee bus 62, 168 e 309». È quanto si legge sul sito di Muoversi a Roma.