Roma, viadotto della Magliana: stop alla sperimentazione del restringimento di carreggiata

Dietrofront del Comune sul restringimento della carreggiata sul viadotto della Magliana. «In seguito alle difficoltà legate alla chiusura del ponte della Scafa, che collega Ostia a Fiumicino, l'amministrazione capitolina sta predisponendo la sospensione della sperimentazione del restringimento sul viadotto della Magliana, carreggiata A91 in direzione Roma sulle rampe di accesso di via della Magliana e via Isacco Newton. Obiettivo è limitare i disagi ai pendolari, accorciando i tempi di percorrenza». «A breve - comunicano dal Campidoglio - inizieranno i lavori di rimozione dei new jersey in modo da concludere le operazioni nei prossimi giorni».

Mercoledì 29 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:21



