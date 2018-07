Roma, vandali a Città Giardino, una oBike gettata nella fontana

« Mentre i Volontari si prendono costantemente cura del Parco Caio Sicinio Belluto per renderlo bello e fruibile dalla cittadinanza, gli incivili continuano con atti deprecabili a farne un immondezzaio » . Così denuncia sul suo profilo Facebook Simona Sortino, ex presidente del Comitato Città Giardino e ora consigliera del Pd nel III Municipio. «Sono necessarie le telecamere in questo luogo, per il suo decoro e per la tutela della sicurezza dei residenti».







E come se non bastasse i vandali hanno anche sfregiato, nel Parco Simon Bolivar, il busto del “Libertador”, danneggiando con bombolette spray il volto del patriota e rivoluzionario venezuelano.

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:40



