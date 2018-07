Scempio a Roma, si spoglia e va in bici con indosso solo i boxer

Cammina quasi nudo spingendo la bici con in dosso solo un paio di boxer neri e un turbante fatto con fazzoletto. Così molti passati hanno fotografato con il cellulare, lungo via Appia Nuova, un uomo sui 50 anni che, noncurante di famiglie e bambini, camminava alle 13 di oggi quasi nudo all'altezza di piazza Cantù, zona Colli Albani dove il termometro era arrivato a 35 gradi. E l'uomo ha pensato bene di lasciare a casa i vestiti e di uscire semi nudo.LEGGI ANCHE: Scempio a Roma, doccia in pieno giorno a Trastevere davanti a passanti e turisti