Roma, spedizione in stile "Gomorra" al Tuscolano: massacrato tatuatore e picchiati i clienti

di Marco De Risi

Spedizione stile "Gomorra" al, a. Quattro banditi di orgine napoletana, ieri pomeriggio, hanno fatto irruzione in un negozio per tatuaggi in via Quinto Pedio, aggredendo in modo feroce il titolare, un giovane sui 30 anni e malmenando anche i clienti. Un bandito ha colpito con il calcio dell’arma il viso del tatuatore procurandogli una profonda ferita. I quattro, con il volto coperto e con guanti in lattice per non lasciare impronte, si sono impossessati del Rolex della vittima, di mille euro, dei macchinari per tatuare riposti in due borsoni e di una cassetta con 4.000 euro.LEGGI ANCHEIl ”raid” finito nel sangue è accaduto verso le 18.30 e sono stati in tanti ad assistere alle fasi drammatiche dell’azione dei banditi. Sul posto è intervenuto un equipaggio della polizia che ha sollecitato l’intervento urgente di un’ambulanza. Il giovane rapinato, appariva in stato confusionale e ricoperto di sangue che gli usciva dalla ferita al volto.E’ stato trasportato all’ospedale Figlie di San Camillo dove i medici ne hanno disposto il ricovero. Le sue condizioni non sono gravi ma desta preoccupazione la profonda lesione al volto. E’ la polizia ad indagare. Nel negozio c’è stato un sopralluogo della polizia scientifica. Inquietanti le fasi dell’aggressione che potrebbe non essere una semplice rapina ma anche un’estorsione. I banditi campani hanno portato via gli attrezzi del mestiere al tatuatore come se non gli interessasse il bottino ma piuttosto mandare un messaggio criminale e trasversale al titolare del negozio. A suffragio della seconda ipotesi anche la particolare violenza dimostrata dai criminali.