Roma, tenta la truffa dello specchietto spacciandosi per un Casamonica: condannato a 4 anni

di Adelaide Pierucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Per mettere paura ha millantato di essere un boss dei Casamonica. «Sbrigati, vai a prendere i soldi al bancomat - ha detto - Mi hai rotto l'orologio con lo specchietto della tua auto. Sono un pugile, sono il boss di via Pincherle, e appartengo ai Casamonica. Ti conviene fare quello che ti dico. Prendi tanti soldi». Ma non è stato fortunato Alessandro Bevilacqua, 30 anni, un rom italiano appartenente all'omonima famiglia specializzata nella truffa degli specchietti: la vittima prescelta di fronte alla sede...