Roma, provano la truffa del "finto avvocato" ma vengono arrestati

«Buongiorno Signora - hanno esordito due uomini fermando per strada una signora - suo figlio, per una problema legale risolto da un nostro avvocato, ci deve 900 euro». Il copione è sempre lo stesso ma questa volta la truffa del "finto avvocato" non è riuscita perché la vittima non è caduta nel tranello.



E' successo a Roma, il figlio della signora ha da subito allertato la polizia ma una volta arrivata sul posto, i due truffatori si erano già dileguati. Tuttavia grazie alla targa - registrata dalla donna e dal figlio e per mezzo di un attenta descrizione fisica - i due malvinenti di origini napoletane sono stati rintracciati dagli agenti della sottosezione della polizia stradale di Frosinone a bordo della autovettura segnalata nel comune di Ferentino, nel corso del consueto pattugliamento.



Accompagnati negli uffici per ulteriori accertamenti, gli agenti hanno avuto conferma che i due fossero proprio gli autori della tentata truffa. Ulteriore riscontro è arrivato dalla individuazione fotografica, fatta dalla vittima e dal figlio negli uffici del commissariato S.Ippolito. Indosso ad uno dei due è stata anche trovata la somma di 400 euro. Già conosciuti alle forze dell'ordine, i due di 40 e 50 anni, sono stati indagati per il reato di tentata truffa





Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:12



