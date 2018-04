Roma, pusher pedinati dai carabinieri: 4 arresti

Quattro arresti per spaccio. Sono stati portati a termine nelle ultime 24 ore dai carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro grazie ai servizi di appostamento e pedinamento dei pusher.

In particolare, nel quartiere di San Basilio, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro hanno fermato un noto spacciatore della zona, un romano di 33 anni, disoccupato e già noto ai militari. A seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di oltre 200 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata mentre il pusher è stato portato in caserma. Poco dopo gli stessi militari, in via Corinaldo, hanno arrestato un altro pusher, romano di 25 anni, disoccupato e con precedenti specifici mentre stava cedendo a un tossicodipendente una dose di cocaina. I militari hanno sequestrato complessivamente 2,5 grammi di cocaina e la somma contante di 220 euro, ritenuto provento dell'attività di spaccio mentre, l’acquirente è stato segnalato quale assuntore.



In via Emilio Longoni i carabinieri della Stazione di Roma Tor Sapienza hanno arrestato un nigeriano di 27 anni, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, notato aggirarsi con fare sospetto con alcuni tossicodipendenti. Nel corso del controllo è stato trovato in possesso di 58 dosi di marijuana del peso di 173 grammi. Dopo l’arresto il pusher è stato portato in caserma e trattenuto mentre la droga è stata sequestrata.



Infine, in piazza Brahms, al Tiburtino, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro hanno arrestato un pusher romano di 43 anni. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 84 grammi di hashish, suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e denaro contante.



Tutti gli arrestati sono stati trattenuti nelle caserme dei carabinieri, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

Domenica 22 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:59



