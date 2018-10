Roma, sicurezza stradale: Polizia Locale e Consulta cittadina insieme per la tutela dei pedoni

Controlli mirati e sanzioni per la mancata precedenza ai pedoni o per soste irregolari su attraversamenti e passaggi pedonali, ma anche per comportamenti che limitano la fruibilità delle strade cittadine da parte di persone con disabilità. L'operazione a tutela delle fasce deboli, portata avanti dagli agenti della Polizia Locale, dalle zone del centro ai quartieri periferici della Capitale, e sostenuta attivamente dalla “Consulta per la sicurezza stradale e la mobilità dolce”, che più volte è intervenuta durante i controlli effettuati dal Gruppo Pronto Intervento Traffico, come accaduto in uno degli ultimi interventi degli agenti in via Cavour e zone limitrofe. Il vice Presidente della Consulta, Alfredo Giordani, ha seguito da vicino le attività dei caschi bianchi, finalizzate a sensibilizzare automobilisti e motociclisti al rispetto del codice della strada e degli utenti deboli, come pedoni e disabili. In poche ore sono state elevate oltre 50 sanzioni con importi da 85 fino a 163 euro: dalle soste su attraversamenti pedonali o in corrispondenza di scivoli riservati al transito dei disabili, all'omessa precedenza ai pedoni intenti ad attraversare negli spazi previsti. Dall'inizio dell'anno, a seguito dei controlli predisposti dalla Polizia Locale di Roma Capitale a tutela delle categorie fragili, sono state elevate oltre 70.000 sanzioni per il mancato rispetto delle principali norme del Codice della Strada che mirano a salvaguardare nello specifico i pedoni e le fasce di utenza più deboli.

Ultimo aggiornamento: 14:20

