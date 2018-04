Roma, sequestrato ristorante a Campo de' Fiori. «I lavori edili possono indebolire l'edificio»

Campo de’ Fiori: la Polizia Locale sequestra un ristorante. Nella mattinata di oggi, il Nucleo anti evasione ed elusione fiscale della Polizia locale di Roma Capitale ha dato esecuzione a un decreto di sequestro, disposto dall’autorità giudiziaria, di un locale di ben 800 metri quadrati in piazza Campo de’ Fiori. «L’attività di somministrazione, di recente apertura, presentava irregolarità edilizie» dice una nota della Polizia locale. E’ emerso, a seguito di accertamento da parte di personale tecnico, che l’accorpamento dei locali, non autorizzato, poteva contribuire all’indebolimento della struttura. Per questioni di sicurezza, si è reso necessario apporre i sigilli.

Lunedì 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:50



© RIPRODUZIONE RISERVATA