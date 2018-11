Si fa fotografare sotto il colonnato di San Pietro tra i libri sacri: nei guai modella e fotografo

Hanno scambiato il colonnato di San Pietro per un set fotografico e così un uomo australiano di 44 anni ed una donna 26 enne belga, rispettivamente fotografo e modella, incuranti dei numerosi fedeli e turisti presenti, hanno pensato di allestire una precisa scenografia con sfondo la suggestiva basilica di San Pietro.



La donna, con accanto svariati testi sacri in evidenza, era distesa in terra e cominciava a spogliarsi, mentre l’uomo, curvo, tentava di trovare l’inquadratura migliore per riprenderla. Gli agenti dell’ispettorato Vaticano, di servizio in piazza, accortisi di quanto stava accadendo, intervenivano prontamente facendo immediatamente rivestire la donna ed accompagnando successivamente i due presso il Commissariato Borgo per gli ulteriori accertamenti: hanno scoperto che non era la prima volta che i due sceglievano sfondi sacri per le loro foto con evidenti finalità irriverenti. L’uomo e la donna sono stati denunciati in stato di libertà per aver attuato in concorso tra loro offesa ad una confessione religiosa e atti osceni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA