Cena al ristorante e le rubano la borsa: il ladro inseguito e fermato dal carabiniere fuori servizio

Cena al ristorante e le rubano la borsa dalla sedia, con dentro smartphone, computer portatile e portafogli. A riportare il maltolto alla donna un carabiniere fuori servizio. E' accaduto ieri sera. Il militare del Comando Senato della Repubblica, libero dal servizio e in abiti civili, ha arrestato un 25enne, cittadino dell'Ecuador, senza occupazione e con precedenti, che aveva derubato la donna romana. Passeggiando per il centro storico, all'altezza di via del Governo Vecchio, il carabiniere ha sentito le urla ed è intervenuto. La vittima ha riferito che mentre si trovava al tavolo di un ristorante era stata avvicinata alle spalle dal 25enne che le aveva preso la borsa, per poi fuggire a piedi.



Il carabiniere ha inseguito il malvivente e lo ha bloccato in via della Chiesa Nuova. In aiuto al militare è intervenuta una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini che ha ammanettato il ladro e lo ha portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima.

