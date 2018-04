Roma, rissa tra negozianti concorrenti a colpi di mazze di ferro e bastoni: quattro arresti e un ferito grave

Si sono affrontati a colpi di bastone e mazze di ferro, vicino a un negozio di casalinghi in via Torraccio di Torrenova, al Casilino: tre cinesi e un marocchino sono stati arrestati dalla polizia del reparto volanti e del commissariato Romanina, intervenuti per la rissa.



I cinesi hanno, rispettivamente, 50, 52 e 23 anni mentre il marocchino ha 53 anni. Nella violenta rissa è rimasto gravemente ferito il 50enne, soccorso e ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Tor Vergata. Dalle prime indagini sembrerebbe che la lite sia scaturita per motivi di concorrenza tra negozianti.

