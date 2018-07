Roma, pulizia straordinaria della Togliatti: scattano i divieti di sosta

Dal 15 al 21 luglio pulizie straordinarie da parte dell'Ama su viale Palmiro Togliatti. Si tratta di interventi di diserbo, lavaggio meccanizzato e sanificazione. Le operazioni saranno svolte in orario notturno e si concentrano lungo il tratto compreso tra via Tuscolana e via Prenestina, con pulizie mirate e approfondite in entrambi i sensi di marcia per complessivi 20 km lineari.



«Gli interventi con divieti di sosta temporanei svolti quotidianamente da 8 operatori con l'ausilio di spazzatrici -fa sapere l'Ama - lava-strade e veicoli a vasca, sono predisposti dall'azienda d'intesa con l'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale e in collaborazione con il Corpo di Polizia di Roma Capitale. Tali operazioni si aggiungono alle consuete attività di spazzamento programmate quotidianamente dall'azienda. Si invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione agli orari di intervento previsti e segnalati evitando di lasciare le auto in sosta per permettere pulizie approfondite e accurate sia sulle strade sia sui bordi dei marciapiedi. Le informazioni sugli orari e sui tratti stradali interessati sono anche consultabili su www.amaroma.it».

Domenica 15 Luglio 2018



