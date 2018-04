Roma, nuova perizia medica sulla salute di Scarpellini: rinviato a luglio il processo Marra

Una nuova perizia medica per accertare se l'imprenditore Sergio Scarpellini sia in grado di presenziare al processo a suo carico. Il costruttore, gravemente malato, è sul banco degli imputati per corruzione insieme all'ex braccio destro della sindaca Virgina Raggi, Raffaele Marra, ex capo del Personale in Campidoglio. È la decisione dei giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Roma, arrivata dopo le conclusioni di un primo accertamento medico dal quale emerge che l'imprenditore, 80enne, operato al cervello lo scorso ottobre, non è ancora in grado di stare in giudizio a causa della terapia farmacologica che sta affrontando. La prossima udienza è stata fissata per il 9 luglio.



Se dalla nuova perizia dovesse emergere nuovamente l'impossibilità di Scarpellini di partecipare al processo, la sua posizione verrà separata da quella di Marra, così come chiesto dalla pm Barbara Zuin. I fatti riguardano circa 370mila euro che l'ex braccio destro della sindaca Raggi avrebbe ricevuto dall'imprenditore nel 2013, per comprare un appartamento a Roma nella zona di Prati Fiscali, poi intestato alla moglie.

Venerdì 13 Aprile 2018



