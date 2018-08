Roma, presto il progetto per il Santa Maria della Pietà, al Trionfale

Un progetto per far tornare a vivere il Santa Maria della Pietà. « I cittadini del XIV Municipio presto vedranno finalmente iniziare le attività per questo Progetto urbano. Roma Capitale, insieme a tutte le istituzioni coinvolte, attraverso un protocollo d'intesa che sarà sottoscritto a breve si impegna a sviluppare un progetto che da anni il territorio Trionfale Monte Mario chiede». Così scrive su Fb la sindaca di Roma, Virginia Raggi. «Questo protocollo rappresenta una sinergia importante tra istituzioni e conferma quanto sia fondamentale che soggetti pubblici, ognuno nel proprio ruolo, collaborino per il bene comune. Il comprensorio del Santa Maria della Pietà è una realtà inserita pienamente nel tessuto del territorio e, per la sua valenza storica, culturale nonché per la sua bellezza rappresenta un simbolo importante per i cittadini. Per questo l'amministrazione, insieme alle altre istituzioni, vuole che questo luogo sia un riferimento per tutta la città » . L'accordo prevede, oltre alla predisposizione nei prossimi mesi di uno schema di assetto necessario per la definizione del progetto urbano, anche la formazione di un tavolo tecnico che avrà il compito di coordinare le azioni amministrative necessarie e la stesura del cronoprogramma che riguarderà le varie fasi operative.

Venerdì 17 Agosto 2018



