Roma, controllati 11 locali a Ponte Milvio: due negozi chiusi e multe per 20mila euro

Controlli nei locali della movida a Ponte Milvio per garantire qualità e sicurezza sui prodotti offerti agli avventori. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di zona, diretto da Rossella Matarazzo, in collaborazione con personale della Asl di Roma, hanno ispezionato 11 esercizi commerciali, elevando complessivamente sanzioni amministrative per 20mila euro.



Chiusi due locali: una rivendita di frutta e alimentii in corso Francia e un'attività di somministrazione a Vigna Stelluti. Per entrambi gli esercizi gravi le carenze igieniche sanitarie rilevate. Sette le segnalazioni all'Inps per la verifica della posizione lavorativa di altrettanti dipendenti, sanzioni anche per l'occupazione abusiva di suolo pubblico. A tutti sono state imposte prescrizioni igienico sanitarie per l'adeguamento alla normativa Haccp.

Sabato 7 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:58



© RIPRODUZIONE RISERVATA