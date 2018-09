Roma, Giornate europee: Palazzo Farnese aperto alle visite

Ultimo aggiornamento: 18:12

C'è tempo fino alle ore 21 per visitare Palazzo Farnese, sede dell'ambasciata di Francia a Roma, che oggi ha aperto le sue porte dalle 9, nell'ambito delle Giornate europee del patrimonio.L'ingresso è libero e senza prenotazione e l'ultimo accesso è alle 20.Sarà tra l'altro possibile visitare la Sala dei Fasti farnesiani, il Salone d'Ercole e la galleria dei Carracci. L'Ecole française de Rome aprirà la sua biblioteca. La sede dell'Ambasciata di Francia in Italia riceve circa 50.000 visitatori all'anno tra le visite guidate, gestite dall'associazione Inventer Rome, e i numerosi eventi organizzati dai vari uffici dell'ambasciata.L'accesso al Palazzo non sarà consentito a chi è in possesso di bagagli, valigie o zaini, carrozzine o passeggini, cibo e bevande. È indispensabile munirsi di un documento d'identità.