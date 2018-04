Roma-Liverpool, allerta hooligans, la questura agli inglesi: «Andate a Campo de' Fiori»

di Mauro Evangelisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sito ufficiale della squadra di calcio Liverpool. Istruzioni per l'uso per la trasferta, c'è un documento ufficiale del questore di Roma scritto in inglese. Offre una serie di indicazioni ai 5.000 supporters dei Reds attesi per il match di mercoledì sera: «Durante la permanenza a Roma, la tifoseria del Liverpool è invitata a socializzare nei bar e nei ristoranti di Campo de' Fiori e largo Corrado Ricci (Colosseo)». Possibile? Di fronte al timore che l'eccesso di alcol possa portare a scene...